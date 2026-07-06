Um acidente de trânsito mobilizou as forças de segurança e chamou a atenção de moradores na tarde desta segunda-feira (6), em São José dos Campos. Um automóvel de passeio capotou e ficou completamente de rodas para cima em plena via pública.

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O capotamento aconteceu na movimentada Avenida Elísio Galdino Santos, no Jardim Morumbi. De acordo com registros obtidos no local, o veículo de cor vermelha sofreu danos materiais expressivos após virar na pista, bloqueando parcialmente o fluxo de veículos.