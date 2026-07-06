Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a prisão de um jovem de 21 anos, a apreensão de um adolescente de 16 anos e a localização de grande quantidade de entorpecentes, uma arma de fogo artesanal, munições, rádios comunicadores e dinheiro no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a ação aconteceu na tarde de sábado (4), na rua Alfredo Teles Peixoto, região conhecida pelas autoridades pela intensa atuação do tráfico de drogas.