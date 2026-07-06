Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a prisão de um jovem de 21 anos, a apreensão de um adolescente de 16 anos e a localização de grande quantidade de entorpecentes, uma arma de fogo artesanal, munições, rádios comunicadores e dinheiro no bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a ação aconteceu na tarde de sábado (4), na rua Alfredo Teles Peixoto, região conhecida pelas autoridades pela intensa atuação do tráfico de drogas.
Durante o patrulhamento, os policiais observaram dois suspeitos saindo de um imóvel abandonado. Ao perceberem a aproximação das equipes, eles fugiram pelos telhados de residências vizinhas, mas foram alcançados e abordados em outro imóvel da mesma rua.
Com o adolescente, os policiais encontraram uma porção de ice, R$ 20 em dinheiro e um telefone celular. Durante a fuga, ele também dispensou uma pochete, posteriormente localizada pelos agentes. No interior havia 83 pedras de crack, 109 pinos de cocaína e R$ 101 em espécie.
Segundo o registro policial, o próprio adolescente admitiu que comercializava drogas no local e assumiu a posse dos entorpecentes encontrados na pochete.
Já o homem preso estava apenas com um telefone celular. Em depoimento, ele confessou que atuava como "campana", avisando traficantes sobre a chegada da polícia, repassando as informações ao adolescente por meio do aparelho celular.
Mais drogas e arma em imóveis abandonados
As buscas continuaram em imóveis abandonados utilizados por diversos frequentadores. Em uma das casas, os policiais localizaram um tijolo de crack, centenas de porções de cocaína e crack já embaladas para venda, sete porções de ice, uma arma de fabricação artesanal, um carregador, seis munições calibre .380, um celular e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.
Em outro imóvel vizinho, foram encontrados dois rádios comunicadores do tipo HT, normalmente utilizados para monitorar a movimentação policial.
Ainda durante a operação, uma denúncia informou que outros suspeitos haviam abandonado uma sacola sobre o telhado de um imóvel na Rua Odair do Espírito Santo. No local, os policiais encontraram mais 143 pinos de cocaína.
Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de aproximadamente 608 gramas de cocaína, 379 gramas de crack e cerca de 12 gramas de ice, além da arma artesanal, seis munições, três celulares, dois rádios comunicadores, dinheiro e anotações do tráfico.
Prisão e investigação
O laudo pericial confirmou que as substâncias apreendidas eram entorpecentes.
A Polícia Civil ratificou a prisão em flagrante do jovem pelos crimes de colaboração com organização voltada ao tráfico de drogas e corrupção de menor. Já o adolescente permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
Em relação à arma de fogo e parte dos entorpecentes encontrados nos imóveis abandonados, a Polícia Civil informou que a investigação prossegue para identificar os responsáveis, já que os dois envolvidos negaram a propriedade desses materiais e os imóveis eram utilizados por diversas pessoas.