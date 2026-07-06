O motorista da carreta que arrastou o carro de uma idosa de 83 anos na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, se apresentou nesta segunda-feira (6) ao 5º Distrito Policial da cidade para prestar depoimento. O investigado confirmou que conduzia o caminhão no momento do acidente e afirmou que não viu o veículo da vítima porque ele estava no chamado ponto cego.

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O acidente ocorreu no fim da manhã de 1º de julho, na altura do km 146 da Via Dutra, sentido São Paulo. O carro da aposentada Maria Auxiliadora de Carvalho foi atingido e arrastado por alguns metros pela carreta, provocando momentos de desespero. Apesar da gravidade da ocorrência, a idosa não sofreu ferimentos.