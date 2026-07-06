O Hospital Municipal de São José dos Campos realizou na noite do domingo (5) a captação de órgãos de uma doadora de 47 anos, que teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica. A identidade da doadora não foi divulgada.
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O procedimento de retirada dos órgãos teve a condução da equipe médica da OPO (Organização de Procura de Órgãos), em parceria com profissionais do hospital, após autorização formal da família. Foram captados o fígado, os rins e as córneas, totalizando cinco órgãos e tecidos, transformando e salvando outras cinco vidas.
O momento da despedida foi marcado por uma cena comovente: familiares, amigos e colaboradores do hospital se reuniram nos corredores e aplaudiram a passagem da maca que levava a doadora – que durante a vida manifestou o desejo de ajudar outras pessoas – da UTI até o centro cirúrgico, onde o procedimento de retirada dos órgãos foi realizado. O gesto simbolizou respeito, gratidão e reconhecimento à coragem da família.
Balanço
Desde o início do ano já foram efetivas quatro doações no Hospital Municipal, totalizando 25 órgãos e tecidos captados (três corações, dois pulmões, quatro fígados, oito rins e oito córneas).
Nesse período, foram 15 notificações de morte encefálica, com seis inaptos por falta de condições clínicas, cinco doações efetivadas e três recusas dentre os aptos. No Hospital Municipal, a taxa de aceite das famílias é em torno de 53%, compatível com os indicadores nacionais.
O anonimato sobre os doadores garante que a distribuição dos órgãos ocorra exclusivamente com base em critérios técnicos e médicos, assegurando um sistema justo, seguro e transparente.
O Hospital Municipal, unidade da Prefeitura de São José dos Campos gerenciada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), é referência regional em captação de órgãos.
Caminho para doação
Quando ocorre a morte encefálica, a família é abordada e, havendo autorização, o Hospital Municipal notifica a OPO, serviço responsável por identificar e viabilizar a doação de órgãos e tecidos nos hospitais.
Integrante do Sistema Nacional de Transplantes, a OPO garante que todo o processo siga critérios legais, éticos e médicos, em articulação com a Central de Transplantes. No Vale do Paraíba, a OPO responsável pelo atendimento da região é vinculada à Unicamp, em Campinas.
A captação de órgãos para transplantes é um processo totalmente seguro, que só pode ser feito com a concordância da família do doador. Por isso, o hospital reforça que é sempre importante abordar sobre esse tema e conscientizar as pessoas para que manifestem esse desejo ainda em vida.