O Hospital Municipal de São José dos Campos realizou na noite do domingo (5) a captação de órgãos de uma doadora de 47 anos, que teve a morte encefálica confirmada pela equipe médica. A identidade da doadora não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O procedimento de retirada dos órgãos teve a condução da equipe médica da OPO (Organização de Procura de Órgãos), em parceria com profissionais do hospital, após autorização formal da família. Foram captados o fígado, os rins e as córneas, totalizando cinco órgãos e tecidos, transformando e salvando outras cinco vidas.