Uma cena de extrema comoção marcou um caso de feminicídio registrado em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. Um bebê de apenas 1 ano foi encontrado tentando amamentar na mãe, de 41 anos, que havia sido morta dentro de casa pelo próprio marido.
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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), além do bebê, outro filho do casal, um menino de 2 anos, foi encontrado dormindo em um dos quartos da residência.
De acordo com a corporação, o autor do crime, também de 41 anos, confessou o assassinato. Antes de fugir, ele entrou em contato com familiares e afirmou que havia cometido "um erro grave".
Durante as diligências, testemunhas relataram aos policiais que a mulher era vítima constante de agressões praticadas pelo marido, indicando um histórico de violência doméstica.
Após buscas, o suspeito foi localizado e preso em flagrante no domingo (5). Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do crime e o histórico de violência contra a vítima.
Violência contra a mulher
Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 190, em situações de emergência, ou pelo Ligue 180, canal nacional de atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia.