Uma cena de extrema comoção marcou um caso de feminicídio registrado em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. Um bebê de apenas 1 ano foi encontrado tentando amamentar na mãe, de 41 anos, que havia sido morta dentro de casa pelo próprio marido.

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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), além do bebê, outro filho do casal, um menino de 2 anos, foi encontrado dormindo em um dos quartos da residência.