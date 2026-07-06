Motoristas que pretendem seguir pela Rodovia dos Tamoios na noite desta segunda-feira (6) e na madrugada de terça-feira (7) devem redobrar a atenção. Uma carga especial de 845 toneladas e 138 metros de comprimento será transportada em direção ao Porto de São Sebastião, provocando interdições e mudanças no tráfego entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.
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De acordo com a concessionária Tamoios, esta é a segunda etapa da operação logística, iniciada na última semana. O deslocamento do conjunto terá início às 22h, a partir do km 54, no trecho de planalto, seguindo em direção ao litoral pelos túneis da Serra Nova.
Durante a passagem da carga, a Serra Nova ficará totalmente bloqueada. Para manter a ligação entre Vale do Paraíba e Litoral Norte, a Serra Antiga funcionará em mão dupla, com uma faixa liberada para cada sentido, esquema semelhante ao adotado em períodos de manutenção.
A operação contará com acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária, veículos batedores, equipes da concessionária e apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.
Nova etapa prevista para terça
A terceira e última fase do transporte está programada para a noite de terça-feira (7). Segundo a concessionária, a carga partirá do km 16,5 do Contorno Sul, a partir das 23h, em direção ao Porto de São Sebastião.
Nesse trecho, haverá bloqueios momentâneos ao longo do deslocamento. No sentido Caraguatatuba, a interdição poderá durar cerca de quatro horas. Durante esse período, o tráfego será desviado para a Rodovia Rio-Santos (SP-055).
O que muda na Tamoios nesta segunda (6):
Início da operação: 22h
Saída da carga: km 54 (Planalto)
Serra Nova: Interditada
Serra Antiga: Mão dupla
Última etapa: Terça (7), 23h
Desvio: Rio-Santos (SP-055)