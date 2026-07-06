Motoristas que pretendem seguir pela Rodovia dos Tamoios na noite desta segunda-feira (6) e na madrugada de terça-feira (7) devem redobrar a atenção. Uma carga especial de 845 toneladas e 138 metros de comprimento será transportada em direção ao Porto de São Sebastião, provocando interdições e mudanças no tráfego entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte.

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De acordo com a concessionária Tamoios, esta é a segunda etapa da operação logística, iniciada na última semana. O deslocamento do conjunto terá início às 22h, a partir do km 54, no trecho de planalto, seguindo em direção ao litoral pelos túneis da Serra Nova.