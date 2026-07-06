Um poste localizado na Via Oeste, no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, apresenta inclinação e risco de queda.
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Imagens enviadas por moradores ilustram o problema que preocupa quem passa pelo local no sentido de Jacareí, na altura do nº 13.000.
A EDP, distribuidora de energia, afirmou a OVALE que registrou a ocorrência nesta segunda-feira (6) e que a inclinação foi causada por erosão no solo.
Segundo a empresa, "a equipe técnica da concessionária está no local realizando a substituição do equipamento e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do trabalho."
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.