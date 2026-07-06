Um poste localizado na Via Oeste, no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, apresenta inclinação e risco de queda.

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Imagens enviadas por moradores ilustram o problema que preocupa quem passa pelo local no sentido de Jacareí, na altura do nº 13.000.