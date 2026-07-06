06 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIA OESTE

Erosão do solo quase derruba poste no Jardim Limoeiro, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
LUCAS LACAZ RUIZ / A13
Poste inclinado na Via Oeste, em São José dos Campos
Poste inclinado na Via Oeste, em São José dos Campos

Um poste localizado na Via Oeste, no bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, apresenta inclinação e risco de queda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens enviadas por moradores ilustram o problema que preocupa quem passa pelo local no sentido de Jacareí, na altura do nº 13.000.

A EDP, distribuidora de energia, afirmou a OVALE que registrou a ocorrência nesta segunda-feira (6) e que a inclinação foi causada por erosão no solo.

Segundo a empresa, "a equipe técnica da concessionária está no local realizando a substituição do equipamento e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do trabalho."

SOS Bairro

OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários