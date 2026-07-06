A Embraer anunciou nesta segunda-feira (6) que está com inscrições abertas para processos seletivos voltados a engenheiros que querem ampliar seu potencial em um ambiente de inovação, tecnologia e desenvolvimento de produtos de classe mundial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com uma única inscrição, os candidatos agora podem concorrer a uma vaga no PEE (Programa de Especialização em Engenharia) e/ou a futuras posições de trabalho destinadas a recém-formados na área de Engenharia de Desenvolvimento do Produto.
Criado em 2001, o PEE é realizado pela Embraer em parceria com o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Participam dele engenheiros e engenheiras formados em quase 30 especialidades – que, ao concluir o curso, recebem o título de mestres em Engenharia Aeronáutica.
“Nestes 25 anos, o PEE esteve em evolução constante, adequando seu modelo educacional às novas demandas globais do mercado e estimulando cada vez mais o senso de colaboração e a paixão por fazer a diferença. Os participantes chegam de diferentes partes do Brasil, trazendo uma diversidade cultural que fortalece ainda mais o programa”, afirma a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto.
As atividades da próxima turma começam em fevereiro de 2027. Durante 18 meses, os aprovados participam de aulas presenciais em São José dos Campos, na sede da Embraer e no ITA. Distribuído ao longo de 18 meses, o conteúdo é aplicado por profissionais das duas instituições e consultores contratados.
Mais informações sobre o processo seletivo do PEE podem ser acessadas no site da Embraer (clique aqui).
Vagas na Engenharia de Desenvolvimento do Produto
As pessoas qualificadas no processo seletivo para oportunidades de emprego na área de Engenharia de Desenvolvimento do Produto permanecerão com seu cadastro ativo na Embraer até dezembro de 2027. Durante esse período, esses candidatos serão automaticamente considerados para concorrer a futuras vagas, sem ter que repetir etapas de cadastramento e/ou testes.
Inscrições
Para se cadastrar em ambas as oportunidades, os interessados podem acessar o site da Embraer (clique aqui) até 30 de agosto de 2026.