A Embraer anunciou nesta segunda-feira (6) que está com inscrições abertas para processos seletivos voltados a engenheiros que querem ampliar seu potencial em um ambiente de inovação, tecnologia e desenvolvimento de produtos de classe mundial.

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Com uma única inscrição, os candidatos agora podem concorrer a uma vaga no PEE (Programa de Especialização em Engenharia) e/ou a futuras posições de trabalho destinadas a recém-formados na área de Engenharia de Desenvolvimento do Produto.