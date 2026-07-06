Vídeo obtido por OVALE mostra um atirador invadindo e descarregando uma arma dentro de uma adega de Ubatuba. Dois homens foram baleados e mortos no local. O crime aconteceu na noite de sábado (4).
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A Polícia Civil identificou as vítimas como Leonardo da Silva Rodrigues, 24 anos, e Carlos Eduardo Praxedes, 19 anos. Ambos morreram ainda no local antes de serem socorridos.
O duplo homicídio ocorreu em uma adega às margens da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, por volta das 23h de sábado (4). O caso é investigado pela Polícia Civil.
As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta. Um dos ocupantes desce, entra no estabelecimento e efetua disparos contra as vítimas. Logo após os tiros, ele retorna à garupa da moto e foge com o comparsa.
Investigação
As imagens das câmeras de segurança foram preservadas e vão auxiliar na identificação dos criminosos.
Durante a perícia realizada pela Polícia Científica, foram recolhidos 30 estojos de munição deflagrada, aparentemente de calibre .380, indicando a intensidade do ataque. O material passará por exames periciais que poderão contribuir para a identificação da arma utilizada no crime.
A investigação está sob responsabilidade do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Ubatuba, que trabalha para identificar os autores, esclarecer a motivação do crime e localizar os suspeitos.