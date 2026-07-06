Vídeo obtido por OVALE mostra um atirador invadindo e descarregando uma arma dentro de uma adega de Ubatuba. Dois homens foram baleados e mortos no local. O crime aconteceu na noite de sábado (4).

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A Polícia Civil identificou as vítimas como Leonardo da Silva Rodrigues, 24 anos, e Carlos Eduardo Praxedes, 19 anos. Ambos morreram ainda no local antes de serem socorridos.