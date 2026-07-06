Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um carro capotou e atingiu três veículos que estavam parados na avenida Campos Elíseos, no bairro Jardim das Indústrias. O acidente aconteceu na noite deste domingo (5), na saída da Farma Conde Arena.

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No vídeo, é possível ver o automóvel capotando na via e colidindo contra os carros estacionados. O caso ocorreu por volta das 23h.