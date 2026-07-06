06 de julho de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Carro capota sobre veículos estacionados em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Capotamento na avenida Campos Elísios, em São José dos Campos
Capotamento na avenida Campos Elísios, em São José dos Campos

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um carro capotou e atingiu três veículos que estavam parados na avenida Campos Elíseos, no bairro Jardim das Indústrias. O acidente aconteceu na noite deste domingo (5), na saída da Farma Conde Arena.

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No vídeo, é possível ver o automóvel capotando na via e colidindo contra os carros estacionados. O caso ocorreu por volta das 23h.

O veículo que capotou era ocupado por duas mulheres. A condutora saiu do veículo por meios próprios, enquanto a passageira precisou ser retirada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros. As duas foram encaminhadas ao hospital e, conforme a corporação, nenhuma delas apresentava ferimentos graves.

O trecho da avenida foi isolado para o trabalho do Corpo de Bombeiros e para a remoção dos veículos. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil com o auxílio das imagens gravadas.

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