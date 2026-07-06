Familiares, amigos e motoboys realizaram um protesto contra a morte do motociclista Victor Manoel dos Santos Jesus, conhecido como “Chipa Grau”, que morreu aos 23 anos após ser atingido por um carro na Estrada José Augusto Teixeira, no Jardim Torrão de Ouro, em São José dos Campos.

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O acidente ocorreu no final de junho e causou comoção entre familiares e amigos do motociclista, que deixou um filho pequeno.