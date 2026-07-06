06 de julho de 2026
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ONDE ESTÁ CHARLES?

Cãozinho fugiu dos fogos e está desaparecido em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo pessoal
Charles está desaparecido em São José dos Campos
Charles está desaparecido em São José dos Campos

Pietra Coutinho, moradora do Jardim da Granja, em São José dos Campos, vive momentos de angústia à procura do cãozinho Charles. Por volta das 16h30 de domingo (5), assustado com os fogos, ele escalou o portão da residência e fugiu.

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O animal, de aproximadamente sete anos, foi resgatado há quatro anos e não tem costume de fugir nem de andar sozinho pelas ruas.  Segundo a tutora, ele é microchipado e quem o encontrar e o levar a uma clínica poderá ajudá-lo a retornar para casa.

Na ocasião do desaparecimento, ele vestia uma roupinha azul com os dizeres em amarelo: "Late que é gol".

"Esse cachorro é tudo na minha vida", diz Pietra emocionada.

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelo telefone (12) 98132-9397.

 

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