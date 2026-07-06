Pietra Coutinho, moradora do Jardim da Granja, em São José dos Campos, vive momentos de angústia à procura do cãozinho Charles. Por volta das 16h30 de domingo (5), assustado com os fogos, ele escalou o portão da residência e fugiu.

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O animal, de aproximadamente sete anos, foi resgatado há quatro anos e não tem costume de fugir nem de andar sozinho pelas ruas. Segundo a tutora, ele é microchipado e quem o encontrar e o levar a uma clínica poderá ajudá-lo a retornar para casa.