Morreu aos 72 anos a professora Maria de Fátima da Silva, mais conhecida como Mafasi, que chefiou o Departamento de Comunicação da Unitau (Universidade de Taubaté) nos anos 1990.

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O corpo da professora foi velado no Velório e Crematório São Benedito, no Centro de Taubaté, no sábado (4). O sepultamento ocorreu no mesmo dia, no Cemitério Municipal de Taubaté.