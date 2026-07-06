Morreu aos 72 anos a professora Maria de Fátima da Silva, mais conhecida como Mafasi, que chefiou o Departamento de Comunicação da Unitau (Universidade de Taubaté) nos anos 1990.
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O corpo da professora foi velado no Velório e Crematório São Benedito, no Centro de Taubaté, no sábado (4). O sepultamento ocorreu no mesmo dia, no Cemitério Municipal de Taubaté.
Nascida em 1953, Mafasi tornou-se chefe do Departamento de Comunicação da Unitau em 1992, liderando professores e as equipes dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas.
Segundo informações, Mafasi sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no início do ano, o que deixou comprometimentos em seu estado de saúde. Residente em Redenção da Serra, ela então passou a morar com a filha em Taubaté. Acabou falecendo na última sexta-feira (3).
"Que notícia triste a passagem da professora Mafasi. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Um dos grandes nomes que fizeram o departamento", diz mensagem.