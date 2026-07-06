Torcedores exaltados provocaram briga e confusão após o jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo, na tarde desse domingo (5), exigindo a intervenção de equipe de segurança do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos.

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Segundo informações, a confusão ocorreu logo após o encerramento da transmissão de uma partida de futebol exibida em um telão instalado no empreendimento.