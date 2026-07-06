Torcedores exaltados provocaram briga e confusão após o jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo, na tarde desse domingo (5), exigindo a intervenção de equipe de segurança do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos.
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Segundo informações, a confusão ocorreu logo após o encerramento da transmissão de uma partida de futebol exibida em um telão instalado no empreendimento.
Uma discussão teve início logo após o fim do jogo. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento, mas a situação rapidamente se agravou, envolvendo diversas pessoas.
Diante da confusão, seguranças do shopping precisaram intervir para conter os ânimos e separar os envolvidos, evitando que a briga tomasse proporções maiores.
O que diz o shopping?
Procurado, o Shopping Jardim Oriente divulgou uma nota: "O empreendimento comunica que, após o jogo do Brasil alguns adolescentes que estavam deixando o local se desentenderam por conta da partida, a segurança agiu rápido e interveio, restabelecendo a normalidade."