06 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRANSMISSÃO DA COPA

VÍDEO: Torcedores brigam em shopping de SJC após jogo do Brasil

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Confusão após o jogo do Brasil contra a Noruega
Confusão após o jogo do Brasil contra a Noruega

Torcedores exaltados provocaram briga e confusão após o jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo, na tarde desse domingo (5), exigindo a intervenção de equipe de segurança do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações, a confusão ocorreu logo após o encerramento da transmissão de uma partida de futebol exibida em um telão instalado no empreendimento.

Uma discussão teve início logo após o fim do jogo. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento, mas a situação rapidamente se agravou, envolvendo diversas pessoas.

Diante da confusão, seguranças do shopping precisaram intervir para conter os ânimos e separar os envolvidos, evitando que a briga tomasse proporções maiores.

O que diz o shopping?

Procurado, o Shopping Jardim Oriente divulgou uma nota: "O empreendimento comunica que, após o jogo do Brasil alguns adolescentes que estavam deixando o local se desentenderam por conta da partida, a segurança agiu rápido e interveio, restabelecendo a normalidade."

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários