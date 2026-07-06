O São José Basketball oficializou neste domingo (5) a comissão técnica que comandará a equipe na temporada de 2026. Mantendo a maior parte da estrutura do último ano, o clube apresentou como principal novidade o retorno de um velho conhecido da torcida: o ex-jogador Pedro Teruel, campeão paulista em 2015, que passa a integrar a equipe como treinador de fundamentos.

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O comando técnico permanece com Cristiano Ahmed, responsável por liderar o São José ao último título do Campeonato Paulista, conquistado em 2015. Depois de atuar como assistente técnico nas últimas temporadas, Ahmed voltou ao cargo de treinador principal em outubro de 2025, após a saída de Régis Marrelli.