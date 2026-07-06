O São José Basketball oficializou neste domingo (5) a comissão técnica que comandará a equipe na temporada de 2026. Mantendo a maior parte da estrutura do último ano, o clube apresentou como principal novidade o retorno de um velho conhecido da torcida: o ex-jogador Pedro Teruel, campeão paulista em 2015, que passa a integrar a equipe como treinador de fundamentos.
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O comando técnico permanece com Cristiano Ahmed, responsável por liderar o São José ao último título do Campeonato Paulista, conquistado em 2015. Depois de atuar como assistente técnico nas últimas temporadas, Ahmed voltou ao cargo de treinador principal em outubro de 2025, após a saída de Régis Marrelli.
A chegada de Pedro Teruel reforça a estratégia do clube de aproveitar a experiência de ex-atletas na formação do elenco. Ídolo recente da equipe, ele se junta a André Stefanelli, o Dedé, supervisor técnico, e ao preparador físico Paulo Nery, ambos com histórico como jogadores do São José Basketball.
Além da novidade, o restante da comissão foi mantido para a temporada. A estrutura conta com Luis Inácio Messias na direção geral, Luiz Toledo como supervisor administrativo, Pedro Morais e Matheus Guirro como assistentes técnicos, além das equipes médica, de fisioterapia e apoio.
Base terá espaço no Campeonato Paulista
A temporada do São José Basketball começará pelo Campeonato Paulista, previsto para iniciar em 6 de agosto. Em seguida, a equipe volta as atenções para o NBB (Novo Basquete Brasil), cuja largada está programada para outubro.
Segundo Cristiano Ahmed, o Estadual servirá como oportunidade para acelerar o desenvolvimento dos atletas formados nas categorias de base.
"No Paulista vamos dar oportunidade aos meninos da nossa base, que tem feito uma ótima campanha na LDB e no Paulista Sub-20. Esperamos que com esse espaço eles possam se desenvolver ainda mais e criar uma 'casca' maior para a disputa do NBB na sequência", afirmou.
O treinador também explicou que o elenco está sendo montado com características diferentes da última temporada, priorizando intensidade física e velocidade nas transições.
"Nós buscamos ter um time muito físico, com jogadores que possam jogar muito forte na defesa e nos ajudar a ter uma defesa sólida, com bastante rebote e bastante transição. Estamos trabalhando no planejamento para que a equipe jogue com muita transição, com situações de vantagem numérica para aproveitar da velocidade e criar situações favoráveis de definição rápida. É uma maneira um pouco diferente do que jogamos na última temporada, mas que vai se encaixar bem com a juventude e força do grupo que estamos montando", destacou.
Regulamento do Paulista
O Campeonato Paulista de 2026 contará com oito equipes. Na primeira fase, todos os clubes se enfrentam em turno único, definindo a classificação para os playoffs. Diferentemente de outras competições, todas as equipes avançam ao mata-mata.
As quartas de final serão disputadas em séries melhor de três partidas. Já as semifinais e a decisão acontecerão em confrontos de melhor de cinco jogos, formato que definirá o campeão estadual.
Confira os jogos do São José Basketball:
- 06/08 (quinta-feira) às 19h30 - São José x Paulistano - Ginásio Linneu de Moura
- 08/08 (sábado) às 16h - Corinthians x São José - São Paulo
- 12/08 (quarta-feira) às 20h - Mogi x São José - Mogi das Cruzes
- 16/08 (domingo) às 11h - São José x Osasco - Ginásio Linneu de Moura
- 19/08 (quarta-feira) às 19h30 - Bauru x São José - Bauru
- 23/08 (domingo) às 11h - São José x Sesi Franca - Ginásio Linneu de Moura
- 27/08 (quinta-feira) às 19h30 - São José x Pinheiros - Ginásio Linneu de Moura