A Polícia Civil investiga o homicídio de Gilberto Messias de Souza, 54 anos, encontrado morto em sua própria casa, no Parque dos Príncipes, em Jacareí. A ocorrência foi registrada no domingo (5), como homicídio. A vítima apresentava ferimentos provavelmente causados por material perfurocortante na região do pescoço e das costas.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado por volta das 10h24 por pessoas que estavam a caminho de um velório. Ao passar em frente à residência, uma testemunha teria notado a porta entreaberta e marcas de sangue e, ao chegar mais perto, viu a vítima caída nos fundos do imóvel.