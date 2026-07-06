06 de julho de 2026
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HOMICÍDIO

Veja quem é o homem achado morto dentro de casa em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Polícia Civil investiga o homicídio de Gilberto Messias de Souza, 54 anos, encontrado morto em sua própria casa, no Parque dos Príncipes, em Jacareí. A ocorrência foi registrada no domingo (5), como homicídio. A vítima apresentava ferimentos provavelmente causados por material perfurocortante na região do pescoço e das costas.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado por volta das 10h24 por pessoas que estavam a caminho de um velório. Ao passar em frente à residência, uma testemunha teria notado a porta  entreaberta e marcas de sangue e, ao chegar mais perto, viu a vítima caída nos fundos do imóvel.

Gilberto estava descalço e em decúbito ventral (de bruços). Um capacete sem marca, de cor amarela, foi localizado na cena do crime e apreendido para a realização de exames periciais.

O imóvel fica na rua Marquês de Honório Hermeto Carneiro Leão. No local, funcionava uma adega que havia encerrado suas atividades no fim de 2025.

O caso foi registrado como Homicídio Consumado na Delegacia Seccional de Jacareí e encaminhado para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) do município para investigações sobre a autoria e a motivação do crime.

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