Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no fim da manhã de domingo (5) em um antigo frigorífico localizado no bairro Vila Canevari, em Cruzeiro.
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De acordo com a corporação, o chamado foi registrado por volta das 11h55. Ao chegarem ao endereço, os bombeiros encontraram as chamas concentradas em dois cômodos da edificação.
A rápida atuação das equipes impediu que o fogo se espalhasse para outras áreas do imóvel, evitando danos ainda maiores. O incêndio foi controlado e extinto em pouco tempo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Após o combate às chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo e uma vistoria na estrutura para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança do local.
Concluídos os procedimentos, o imóvel foi deixado em condições seguras e permaneceu sob a responsabilidade do proprietário.
Até o momento, as causas do incêndio não foram divulgadas e deverão ser apuradas.