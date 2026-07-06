Um incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros no fim da manhã de domingo (5) em um antigo frigorífico localizado no bairro Vila Canevari, em Cruzeiro.

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De acordo com a corporação, o chamado foi registrado por volta das 11h55. Ao chegarem ao endereço, os bombeiros encontraram as chamas concentradas em dois cômodos da edificação.