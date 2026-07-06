O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a Fundação SOS Mata Atlântica deram início a um novo projeto de restauração ecológica no campus da instituição, em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.

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A iniciativa prevê a recuperação de 210,8 hectares de áreas degradadas, unindo preservação ambiental, pesquisa científica e ações para reforçar a proteção da unidade contra incêndios.