06 de julho de 2026
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INCÊNDIO

Apartamento pega fogo e mobiliza bombeiros em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagem ilustrativa
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O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos atuou no combate a um incêndio em um apartamento na Estrada Dom José Antônio do Couto, no Bairro do Cajuru. A ocorrência foi registrada por volta das 5h desta segunda-feira (6).

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O fogo se restringia a uma unidade do 3º andar com grande quantidade de fumaça.

A equipe extinguiu as chamas com uso de 5 m³ de água e evitou que o fogo se alastrasse para outros apartamentos do prédio. Após rescaldo, a área de cerca de 60 m² foi deixada em segurança. Não houve feridos.

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