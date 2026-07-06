O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos atuou no combate a um incêndio em um apartamento na Estrada Dom José Antônio do Couto, no Bairro do Cajuru. A ocorrência foi registrada por volta das 5h desta segunda-feira (6).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O fogo se restringia a uma unidade do 3º andar com grande quantidade de fumaça.
A equipe extinguiu as chamas com uso de 5 m³ de água e evitou que o fogo se alastrasse para outros apartamentos do prédio. Após rescaldo, a área de cerca de 60 m² foi deixada em segurança. Não houve feridos.
A