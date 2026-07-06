O Corpo de Bombeiros de São José dos Campos atuou no combate a um incêndio em um apartamento na Estrada Dom José Antônio do Couto, no Bairro do Cajuru. A ocorrência foi registrada por volta das 5h desta segunda-feira (6).

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O fogo se restringia a uma unidade do 3º andar com grande quantidade de fumaça.