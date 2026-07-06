Uma mulher de aproximadamente 25 anos ficou ferida após o carro em que estava capotar na noite deste domingo (5), na avenida Campos Elíseos, em São José dos Campos.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 22h45 para atender a ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima presa no interior do veículo após o capotamento.