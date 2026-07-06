Uma mulher de aproximadamente 25 anos ficou ferida após o carro em que estava capotar na noite deste domingo (5), na avenida Campos Elíseos, em São José dos Campos.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 22h45 para atender a ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima presa no interior do veículo após o capotamento.
A equipe realizou a imobilização da jovem e fez a retirada dela do automóvel com segurança. Segundo os bombeiros, a vítima apresentava apenas ferimentos leves.
Após o resgate, a mulher foi encaminhada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro para avaliação médica.
Depois da conclusão do atendimento, a área foi deixada em segurança e ficou sob responsabilidade da polícia, que adotou as medidas necessárias para a ocorrência. As circunstâncias que provocaram o acidente não foram informadas.