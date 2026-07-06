Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite de domingo (5), em Aparecida. O corpo foi encontrado próximo à linha férrea, na avenida Padroeira do Brasil, na região central da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h44 após a denúncia de um possível homicídio. Equipes da Delegacia de Aparecida, da perícia e do serviço funerário estiveram no local para os primeiros levantamentos.