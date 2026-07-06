Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite de domingo (5), em Aparecida. O corpo foi encontrado próximo à linha férrea, na avenida Padroeira do Brasil, na região central da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h44 após a denúncia de um possível homicídio. Equipes da Delegacia de Aparecida, da perícia e do serviço funerário estiveram no local para os primeiros levantamentos.
A vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo na região do tórax. Durante a perícia, os policiais localizaram no bolso do adolescente uma sacola contendo R$ 20 em dinheiro, 40 pinos com substância semelhante à cocaína, pesando aproximadamente 56 gramas, e 11 pedras de substância semelhante a crack, com cerca de 10 gramas. Todo o material foi apreendido e encaminhado para exames no Instituto de Criminalística.
Segundo relatos de testemunhas informais registrados pela polícia, duas motocicletas se aproximaram do adolescente pouco antes dos disparos. Os ocupantes dos veículos teriam atirado contra a vítima e fugido em seguida. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.
Polícia apura suposta ligação da vítima com drogas
A Polícia Civil ressalta que a apreensão das drogas, por si só, não permite concluir a motivação do homicídio. A investigação deverá esclarecer se o material encontrado possui relação direta com o crime ou se outras circunstâncias, como conflitos anteriores ou disputas, podem ter motivado a execução.
Os investigadores já tiveram acesso às imagens de câmeras de segurança de um comércio localizado nas proximidades e também identificaram outros estabelecimentos que podem ter registrado a movimentação dos suspeitos. As gravações serão analisadas para tentar identificar as motocicletas, a rota de fuga e possíveis características dos envolvidos.
Além da análise das imagens, a Polícia Civil dará continuidade às diligências com a coleta de depoimentos, exames periciais e laudos necroscópicos, que poderão ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.
O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação.