A tarifa de ônibus em Jacareí terá aumento a partir da 0h de 13 de julho de 2026. Com o reajuste, a passagem passa a custar R$ 4,50 para quem paga com o Superpasse comum ou cartão de crédito e débito por aproximação, R$ 2,70 para estudantes com o Superpasse escolar e R$ 5 para pagamentos em dinheiro.
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A Prefeitura justificou a medida pela necessidade de equilibrar as finanças do sistema de subsídios, garantir a continuidade do serviço e compensar a queda no número de passageiros desde a pandemia.
O custo real do sistema por passageiro é de R$ 8,06, e a diferença para o valor da catraca é coberta pela Prefeitura. Em 2026, o investimento estimado para manter esses subsídios e gratuidades é de R$ 24,20 milhões.
Transição
Até o dia 12 de julho, os créditos dos cartões Superpasse comum e escolar continuarão sendo vendidos pelos valores antigos, sem o reajuste. Além disso, a partir desta segunda-feira (6), a concessionária passa a exibir avisos no para-brisa e no interior dos ônibus para alertar a população.
Os bilhetes comprados até 12 de julho poderão ser utilizados com o preço antigo por um prazo de 30 dias.
No caso do vale-transporte, a legislação limita o desconto em folha do trabalhador a, no máximo, 6% do seu salário. O aumento da tarifa não altera esse percentual fixo descontado do empregado.