A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 54 anos encontrado dentro da própria residência na manhã de domingo (5), no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí. A vítima, identificada como Gilberto Messias de Souza, apresentava ferimentos no pescoço e na parte superior das costas. O caso foi registrado como homicídio.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma denúncia de possível homicídio em um imóvel localizado na rua Marquês de Honório Hermeto Carneiro Leão. Ao chegarem ao endereço, encontraram Gilberto caído dentro da residência.