A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 54 anos encontrado dentro da própria residência na manhã de domingo (5), no bairro Parque dos Príncipes, em Jacareí. A vítima, identificada como Gilberto Messias de Souza, apresentava ferimentos no pescoço e na parte superior das costas. O caso foi registrado como homicídio.
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender uma denúncia de possível homicídio em um imóvel localizado na rua Marquês de Honório Hermeto Carneiro Leão. Ao chegarem ao endereço, encontraram Gilberto caído dentro da residência.
Uma equipe do Samu foi acionada, mas a médica responsável apenas constatou o óbito no local.
Durante a perícia inicial, policiais civis verificaram que a vítima estava caída de bruços, descalça e vestida, em um cômodo integrado da casa. Também foram encontrados vestígios de uma substância semelhante a sangue no piso.
As lesões observadas no pescoço e na região superior das costas indicam, preliminarmente, ferimentos provocados por objeto perfurocortante, informação que ainda será confirmada pelo exame necroscópico.
Capacete amarelo foi encontrado no imóvel
A investigação também apura um capacete amarelo encontrado no imóvel. O objeto foi apreendido pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí e encaminhado para perícia. A expectativa é de que a análise identifique possíveis vestígios biológicos, impressões ou qualquer elemento que possa ajudar a esclarecer a autoria do crime.
Outro ponto considerado importante pelos investigadores é a existência de câmeras de segurança em um imóvel vizinho. No momento da diligência, os policiais não conseguiram contato com o morador, mas as imagens poderão ser fundamentais para identificar a movimentação de pessoas nas horas que antecederam o homicídio.
Uma testemunha contou à polícia que foi até a residência da mãe e percebeu que a porta da casa onde Gilberto morava estava entreaberta. Ao olhar para o interior do imóvel, viu marcas de sangue e encontrou a vítima caída no chão. Em seguida, acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.
Ainda segundo o depoimento, Gilberto enfrentava problemas relacionados ao consumo de álcool e sofria de cirrose. A testemunha afirmou desconhecer desavenças com vizinhos ou familiares, citando apenas discussões ocasionais entre a vítima e a própria mãe.
Imóvel funcionava como adega
O boletim de ocorrência também aponta que no imóvel funcionava uma adega, encerrada no fim de 2025. A informação poderá auxiliar a Polícia Civil na reconstituição da rotina da residência e na identificação de pessoas que frequentavam o local.
O caso foi encaminhado para a DIG de Jacareí, que dará continuidade às investigações. Os policiais aguardam os laudos da perícia para determinar a causa da morte, identificar a arma utilizada e estabelecer a dinâmica do crime.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a autoria do homicídio permanece desconhecida.