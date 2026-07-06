Uma discussão no trânsito terminou de forma trágica na noite de domingo (5), em Jacareí. O motociclista Weverton Innocente, 45 anos, morreu após ser atingido por uma caminhonete VW Amarok na rua Anésia Ruston, no Jardim das Indústrias. O motorista, de 38 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso na modalidade de dolo eventual.

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O caso aconteceu por volta das 22h18, nas proximidades da Igreja Guadalupe. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares da Força Tática do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) estavam no Centro de Polícia Judiciária quando ouviram um forte ruído de frenagem vindo da rua.