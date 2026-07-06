O Grupo Shibata tem 131 vagas de emprego efetivas abertas em cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. As oportunidades são para diversas áreas operacionais e de atendimento.
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Entre as funções disponíveis estão atendimento e produção nos setores de açougue, padaria, frios, hortifruti, rotisseria, pizzaria e sushi, além de operador de caixa, empacotador, repositor, estoquista, conferente, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza, produção de refeitório, monitoramento, prevenção de perdas, segurança, estacionamento, cartazista, atendimento em magazine, atendente de vinhos e técnico em nutrição.
A maioria das vagas exige ensino fundamental ou ensino médio, conforme a função. Há oportunidades específicas para técnico em Nutrição e para o Programa Aprendiz, voltado a jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho. Todas as contratações são para o regime efetivo e presencial.
Distribuição das vagas
- Guaratinguetá: 22 vagas
- Caraguatatuba: 20 vagas
- Taubaté: 19 vagas
- Ubatuba: 18 vagas
- São José dos Campos: 16 vagas
- Jacareí: 16 vagas
- Aparecida: 11 vagas
- Pindamonhangaba: 5 vagas
- São Sebastião: 3 vagas
- Caçapava: 1 vaga.
Como se canditar
A inscrição para o processo seletivo é feita online em plataforma própria. Interessados podem filtrar as posições disponíveis pelo município desejado e conhecer os detalhes de cada vaga. Clique aqui para se inscrever.