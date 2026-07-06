O Grupo Shibata tem 131 vagas de emprego efetivas abertas em cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. As oportunidades são para diversas áreas operacionais e de atendimento.

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Entre as funções disponíveis estão atendimento e produção nos setores de açougue, padaria, frios, hortifruti, rotisseria, pizzaria e sushi, além de operador de caixa, empacotador, repositor, estoquista, conferente, operador de empilhadeira, auxiliar de limpeza, produção de refeitório, monitoramento, prevenção de perdas, segurança, estacionamento, cartazista, atendimento em magazine, atendente de vinhos e técnico em nutrição.