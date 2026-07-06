Um botijão de gás de um carrinho para venda de milho-verde pegou fogo durante uma feira livre na rua São Jorge, no bairro Santana, na região norte de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 11h26 de domingo (5).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado, constatou o incêndio e extinguiu as chamas com segurança.