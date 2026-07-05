O Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega na tarde deste domingo (5), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Com isso, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti dá adeus ao sonho do hexa. Haaland marcou os dois gols do time nórdico, que nunca perdeu para o Brasil.
Na próxima fase, as quartas de final, a equipe classificada jogará no sábado (11), a partir das 18h, contra o vencedor de México e Inglaterra, que se enfrentam ainda neste domingo, a partir das 21h, no estádio Azteca, na Cidade do México.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, a Noruega assustou aos 3min, quando até marcou um gol, mas tinha impedimento na origem da jogada.
Depois, aos 13min, o Brasil teve um pênalti assinalado através do VAR. Mas, Bruno Guimarães bateu mal e Nyland foi no canto esquerdo para defender.
O Brasil foi melhor durante parte do primeiro tempo, teve mais chances, porém ninguém marcou e os times foram para o intervalo no 0 a 0.
Na etapa final, Endrick entrou e quase marcou em seguida, aos 13min. Ele recebeu passe de Vini Jr e entrou livre na área. Mas, chutou a direita do goleiro, perdendo chance incrível.
Contudo, aos 34min, a Noruega marcou o primeiro gol. Após cruzamento da esquerda, Haaland subiu de cabeça e fez 1 a 0.
E, aos 45min, Haaland recebeu livre na entrada da área e mandou no canto esquerdo de Alisson: 2 a 0 e adeus ao sonho do hexa. E o cometa Haaland chega a 7 gols na Copa, ao lado de Messi e Mbappe.
Nos acréscimos, Casemiro levou cotovelada na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Neymar bateu e descontou: 2 a 1. Mas, não tinha mais tempo.
Ficha técnica
Brasil
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Noruega
Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Berge, Berg e Ödegaard; Sörloth, Haaland e Nusa. Técnico: Staale Solbakken