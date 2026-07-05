Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação do Gtam (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas) no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos.
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De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe realizava patrulhamento preventivo quando flagrou o suspeito comercializando entorpecentes. Ao notar a aproximação dos agentes, ele tentou se desfazer da sacola com as drogas, jogando o material em um bueiro, e fugiu ao lado do comprador.
Os dois foram alcançados e abordados pelos guardas. A sacola contendo os entorpecentes foi recuperada pelos agentes, que apreenderam o material para apresentação na ocorrência.
O caso foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Após a análise da autoridade policial, o homem responsável pela venda das drogas permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. Já o comprador foi ouvido como testemunha e liberado.
A ação reforça o trabalho de combate ao tráfico de drogas realizado pelas forças de segurança em São José dos Campos, com patrulhamento intensificado em regiões consideradas estratégicas.