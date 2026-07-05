Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação do Gtam (Grupo Tático com Apoio de Motocicletas) no bairro São Judas Tadeu, na zona sudeste de São José dos Campos.

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De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe realizava patrulhamento preventivo quando flagrou o suspeito comercializando entorpecentes. Ao notar a aproximação dos agentes, ele tentou se desfazer da sacola com as drogas, jogando o material em um bueiro, e fugiu ao lado do comprador.