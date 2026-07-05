05 de julho de 2026
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DE CHOCOLATE

VÍDEO: Bolo com rosto de Vini Jr. surpreende pela semelhança

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: < 1 min
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@joaodoce
Bolo de chocolate com o rosto do Vini Jr.
Bolo de chocolate com o rosto do Vini Jr.

O confeiteiro João Doce, conhecido na internet por seus bolos realistas, homenageou o jogador da Seleção Brasileira Vini Jr. esculpindo seu rosto em chocolate.

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O bolo viralizou nas redes sociais e impressiona pela semelhança com o jogador.

"Espero que esse bolo dê sorte para o Brasil e que o hexa venha, porque me deu um trabalho...", brincou o confeiteiro.

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