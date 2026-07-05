O confeiteiro João Doce, conhecido na internet por seus bolos realistas, homenageou o jogador da Seleção Brasileira Vini Jr. esculpindo seu rosto em chocolate.
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O bolo viralizou nas redes sociais e impressiona pela semelhança com o jogador.
"Espero que esse bolo dê sorte para o Brasil e que o hexa venha, porque me deu um trabalho...", brincou o confeiteiro.