Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Raposo Tavares, no trecho de Palmital (SP). A ação, que fez parte da Operação Impacto, ocorreu no sábado (4) e resultou na apreensão de 42,9 kg de cocaína, gerando um prejuízo estimado em R$ 3,2 milhões ao crime organizado.

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Uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou o furgão na Base Rodoviária. Os ocupantes, um homem e uma mulher, apresentaram versões contraditórias e demonstraram nervosismo, o que levou a uma busca detalhada no veículo.