06 de julho de 2026
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OPERAÇÃO IMPACTO

VÍDEO: Homem é preso com 42 kg de cocaína em teto falso na Raposo

Por Da redação | Palmital
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ SSP
Apreensão de 42,9 kg de cocaína
Apreensão de 42,9 kg de cocaína

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na Rodovia Raposo Tavares, no trecho de Palmital (SP). A ação, que fez parte da Operação Impacto, ocorreu no sábado (4) e resultou na apreensão de 42,9 kg de cocaína, gerando um prejuízo estimado em R$ 3,2 milhões ao crime organizado.

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Uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) abordou o furgão na Base Rodoviária. Os ocupantes, um homem e uma mulher, apresentaram versões contraditórias e demonstraram nervosismo, o que levou a uma busca detalhada no veículo.

Durante a inspeção, os policiais localizaram um fundo falso no teto, onde estavam escondidos 41 tabletes da droga.

Ambos foram encaminhados à delegacia de Marília, onde o condutor foi preso em flagrante e a passageira foi liberada após prestar depoimento.

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