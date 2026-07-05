O motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito na noite de sábado (4), em Taubaté, foi identificado como Jonathan Willian Mariano, 35 anos. A colisão aconteceu por volta das 20h50, no acesso da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) para a rodovia Presidente Dutra (BR-116), na região do bairro Santa Tereza.
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Segundo o boletim de ocorrência, Jonathan pilotava uma motocicleta Honda CG 150 Titan, que colidiu com uma caminhonete VW Amarok V6. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A investigação ficará sob responsabilidade da delegacia da área para esclarecer a dinâmica do acidente.
Depoimento do motorista da caminhonete
Em depoimento, o motorista da caminhonete informou que seguia de Tremembé para São Paulo e acessava a alça de entrada da Dutra quando avistou o farol da motocicleta vindo em sentido contrário. Ele afirmou que tentou evitar a colisão, freando e desviando o veículo.
Ainda segundo o relato, após o impacto, o condutor permaneceu no local, acionou o resgate e a Polícia Militar e acompanhou o atendimento da vítima. O teste do etilômetro realizado pelos policiais teve resultado negativo para consumo de álcool. A documentação do motorista e da caminhonete também estava regular.
Apesar das informações prestadas pelo condutor, a Polícia Civil destaca que a versão apresentada ainda será confrontada com os resultados da perícia técnica. Foram requisitados exames no local do acidente e nos dois veículos, além de laudos do Instituto de Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal).
Polícia pediu exames
Também foram solicitados exames necroscópico e toxicológico da vítima. Os laudos deverão indicar detalhes como o ponto de impacto, a posição dos veículos, possíveis marcas de frenagem, velocidade e sentido de deslocamento, elementos considerados fundamentais para esclarecer as circunstâncias da batida.
O delegado de plantão entendeu que não havia elementos para a prisão em flagrante do motorista da caminhonete. Conforme o registro policial, o condutor prestou socorro imediato à vítima, permaneceu no local e colaborou com as autoridades, situação prevista no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro.
As investigações seguem em andamento e a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para definir as responsabilidades pelo acidente.