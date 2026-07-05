O motociclista que morreu em um grave acidente de trânsito na noite de sábado (4), em Taubaté, foi identificado como Jonathan Willian Mariano, 35 anos. A colisão aconteceu por volta das 20h50, no acesso da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) para a rodovia Presidente Dutra (BR-116), na região do bairro Santa Tereza.

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Segundo o boletim de ocorrência, Jonathan pilotava uma motocicleta Honda CG 150 Titan, que colidiu com uma caminhonete VW Amarok V6. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.