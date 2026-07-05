Um filhote de cachorro que estava desaparecido havia três dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (5), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

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De acordo com a corporação, o chamado foi registrado por volta das 9h16 para atender a uma ocorrência de resgate de animal preso em um bueiro. A equipe da viatura ABS 11401 foi deslocada ao local e contou com o auxílio de moradores, que indicaram o ponto exato onde o filhote estava.