Um filhote de cachorro que estava desaparecido havia três dias foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (5), em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
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De acordo com a corporação, o chamado foi registrado por volta das 9h16 para atender a uma ocorrência de resgate de animal preso em um bueiro. A equipe da viatura ABS 11401 foi deslocada ao local e contou com o auxílio de moradores, que indicaram o ponto exato onde o filhote estava.
Após levantar a tampa do bueiro, os bombeiros conseguiram retirar o cachorro em segurança, sem que ele apresentasse ferimentos aparentes.
O animal foi entregue ao tutor, que informou aos bombeiros que o filhote estava desaparecido havia três dias. O reencontro emocionou moradores que acompanharam o trabalho da equipe de resgate.
O Corpo de Bombeiros reforça a importância de acionar o telefone de emergência 193 em situações envolvendo animais em risco, garantindo um atendimento seguro tanto para os bichos quanto para a população.