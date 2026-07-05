A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite desse sábado (4), no bairro Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá, durante uma operação de patrulhamento realizada por equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Segundo a corporação, os policiais identificaram e abordaram um suspeito de envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. Durante a revista, foram apreendidos 23 pinos de cocaína, uma porção de maconha, 12 pedras de crack, sete papelotes de dry — droga derivada da maconha com alta concentração de THC —, além de R$ 71 em dinheiro.