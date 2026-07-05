05 de julho de 2026
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OITAVAS DE FINAL

Copa do Mundo 2026: Veja onde assistir o jogo Brasil x Noruega

Por Da redação | Nova Jersey
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Getty images
Brasil e Noruega se enfrentam hoje no MetLife Stadium, em Nova Jersey
Brasil e Noruega se enfrentam hoje no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Após vencer a Seleção do Japão, o Brasil avança para as oitavas de final e encara a Noruega neste domingo, às 17h (horário de Brasília).

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A partida, que vale a vaga para as quartas de final, acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da estreia brasileira no empate contra o Marrocos.

Quem vencer esse jogo encontrará o vencedor de Inglaterra x México, que também acontece hoje às 21h.

O jogo da Seleção Brasileira será exibido pela TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV (YouTube).

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