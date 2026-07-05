Os metalúrgicos de Taubaté vão injetar R$ 88,1 milhões na economia local até o final de julho. O montante corresponde à primeira parcela da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de 2026, o que representa um aumento de cerca de 17% em relação ao ano passado, quando a categoria injetou R$ 75,3 milhões no mesmo período.

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A quantia é resultado de negociações coletivas conduzidas pelo Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) com 22 empresas da base. Esse valor deve crescer nas próximas semanas, já que o sindicato segue em negociação com outras fábricas do setor na cidade.