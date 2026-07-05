A torcida de São José dos Campos terá mais um ponto de encontro para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Neste domingo (5), a partir das 16h, o público poderá acompanhar gratuitamente no Parque da Cidade (Pavilhão Gaivota) a transmissão ao vivo do confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final.

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O jogo, que acontece no Met Life Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos), está marcado para às 17h (horário de Brasília). O Brasil busca a vitória para avançar às quartas de final.