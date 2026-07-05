A torcida de São José dos Campos terá mais um ponto de encontro para acompanhar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Neste domingo (5), a partir das 16h, o público poderá acompanhar gratuitamente no Parque da Cidade (Pavilhão Gaivota) a transmissão ao vivo do confronto contra a Noruega, válido pelas oitavas de final.
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O jogo, que acontece no Met Life Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos), está marcado para às 17h (horário de Brasília). O Brasil busca a vitória para avançar às quartas de final.
Além de apoiar a Seleção e festejar com os amigos, os torcedores poderão prestigiar o último dia da Festa da Bondade, que também está sendo realizada no pavilhão, e apreciar as comidas deliciosas, apresentações de música e a feira de artesanato.
O evento tem caráter solidário, com a renda revertida para a manutenção de projetos das entidades sociais participantes.
Estrutura e segurança
Para garantir a segurança dos torcedores, a Prefeitura montou uma operação especial com diversos serviços disponíveis no local: ambulância para emergências médicas, abordagem social com equipes de apoio, GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Militar atuando na segurança e fiscalização.
A Urbam está atuando na Festa da Bondade, reforçando a limpeza e a sustentabilidade das atividades. A empresa disponibilizou contêineres de coleta comum e seletiva, além de recipientes específicos para o descarte de óleo de cozinha usado, garantindo a destinação correta dos resíduos gerados durante a programação.
Também foi mobilizada uma equipe de educação ambiental ao local, que está orientando trabalhadores e visitantes sobre a separação dos materiais.
A ação integra o trabalho contínuo da empresa de conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos em eventos e espaços públicos da cidade.
Coleta e PEV
Não haverá serviços de coleta comum e seletiva de lixo durante o período do jogo. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (6), conforme a programação habitual.
Os pontos de entrega voluntária de resíduos (PEVs) funcionarão normalmente no domingo, das 8h às 12h. Após o encerramento do expediente, os atendimentos serão retomados no dia seguinte, conforme o horário normal.