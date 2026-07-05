O Manthiqueira de Guaratinguetá perdeu por 2 a 1 para o José Bonifácio na manhã deste domingo (5), no estádio Alberto Víctolo, em Tanabi, no jogo de volta da segunda fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.

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Nem o fato de ter jogado em campo neutro, já que o estádio de José Bonifácio está interditado por conta do gramado, ajudou o time da região.