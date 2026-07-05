O Manthiqueira de Guaratinguetá perdeu por 2 a 1 para o José Bonifácio na manhã deste domingo (5), no estádio Alberto Víctolo, em Tanabi, no jogo de volta da segunda fase do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.
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Nem o fato de ter jogado em campo neutro, já que o estádio de José Bonifácio está interditado por conta do gramado, ajudou o time da região.
E, como perdeu em casa por 2 a 0 na semana passada, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico e fundador Dado Oliveira, está fora da temporada. Agora, só volta a campo no ano que vem.
Na próxima fase, a equipe de José Bonifácio, única invicta no campeonato, ainda aguarda o fechamento dos demais jogos para saber quem irá enfrentar no mata-mata das quartas de final.
Neste domingo, mesmo precisando vencer, o Manthiqueira encontrou dificuldades e viu o adversário pressionar desde o início. E o José Bonifácio criava as melhores chances.
Porém, a Laranja Mecânica melhorou, se ajeitou e abriu o placar aos 22min. No lance, o atacante Isaque arrancou pela esquerda, passou pelos zagueiros e mandou rasteiro, no canto esquerdo: 1 a 0.
Mas, a alegria não durou muito. Isso porque aos 33min, Thomas Lamin empatou para os donos da casa, depois de uma boa jogada dentro da área e chute no canto esquerdo: 1 a 1.
Na etapa final, o time da região teve que se lançar ao ataque em busca de, ao menos mais dois gols. No entanto, aconteceu o contrário, com o José Bonifácio atacando mais.
Inclusive, o goleiro César fez defesas incríveis e salvou a Laranja Mecânica várias vezes. Mas, aos 41min, após escanteio da direita, não teve jeito. E o atacante Bernardo subiu, desviou de cabeça no canto direito e fez 2 a 1, definindo o placar.