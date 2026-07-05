A Polícia Civil identificou as duas vítimas mortas a tiros numa adega de Ubatuba, na noite de sábado (4). Segundo o registro policial, foram identificados Leonardo da Silva Rodrigues, 24 anos, e Carlos Eduardo Praxedes, 19 anos. Ambos morreram ainda no local antes de serem socorridos.
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O boletim de ocorrência informa que o duplo homicídio ocorreu em uma adega localizada no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. As vítimas foram executadas a tiros dentro do estabelecimento comercial por dois criminosos que chegaram de motocicleta e fugiram logo após os disparos.
De acordo com a Polícia Civil, equipes da corporação e da Polícia Militar foram acionadas após a ocorrência. Quando chegaram ao local, encontraram os dois homens baleados dentro da adega. Uma equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos, mas os óbitos foram constatados ainda na cena do crime.
Câmeras registraram a execução
As investigações apontam que os autores chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta. Ambos estavam encapuzados e usavam capacetes. As imagens preliminares do circuito de monitoramento mostram que o passageiro desceu da moto, entrou na adega e efetuou diversos disparos contra as vítimas, enquanto o condutor permaneceu aguardando do lado de fora para facilitar a fuga.
Após a execução, a dupla deixou o local e fugiu em direção desconhecida. As imagens das câmeras de segurança foram preservadas e deverão auxiliar na identificação dos criminosos.
Vídeo obtido por OVALE mostra a ação do atirador que invadiu a adega de Ubatuba.
Polícia encontrou dezenas de cápsulas
Durante a perícia realizada pela Polícia Científica, foram recolhidos 30 estojos de munição deflagrada, aparentemente de calibre .380, indicando a intensidade do ataque. O material passará por exames periciais que poderão contribuir para a identificação da arma utilizada no crime.
A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso e informou que as próximas etapas incluem a análise das imagens de monitoramento, identificação dos autores, oitivas de testemunhas e demais diligências para esclarecer a motivação e a autoria do duplo homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.