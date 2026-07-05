A Polícia Civil identificou as duas vítimas mortas a tiros numa adega de Ubatuba, na noite de sábado (4). Segundo o registro policial, foram identificados Leonardo da Silva Rodrigues, 24 anos, e Carlos Eduardo Praxedes, 19 anos. Ambos morreram ainda no local antes de serem socorridos.

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O boletim de ocorrência informa que o duplo homicídio ocorreu em uma adega localizada no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. As vítimas foram executadas a tiros dentro do estabelecimento comercial por dois criminosos que chegaram de motocicleta e fugiram logo após os disparos.