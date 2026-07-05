Um carro foi destruído por um incêndio na Travessa Izidro Paulino Ferreira, no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O incidente ocorreu na manhã deste domingo (5), e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h27. No local, a equipe constatou que o fogo atingia o compartimento do motor.

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As chamas foram controladas com o uso de aproximadamente 1.500 litros de água. Não havia ocupantes e, devido à localização de objetos no interior do veículo, a polícia foi acionada.