05 de julho de 2026
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INCÊNDIO

Carro é destruído por fogo no Perequê-Mirim, em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ @prontofalei
Carro pegou fogo no Perequê-Mirim
Carro pegou fogo no Perequê-Mirim

Um carro foi destruído por um incêndio na Travessa Izidro Paulino Ferreira, no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. O incidente ocorreu na manhã deste domingo (5), e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h27. No local, a equipe constatou que o fogo atingia o compartimento do motor.

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As chamas foram controladas com o uso de aproximadamente 1.500 litros de água. Não havia ocupantes e, devido à localização de objetos no interior do veículo, a polícia foi acionada.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Não houve vítimas, e o local foi deixado em segurança.

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