Dois homens foram assassinados a tiros na noite desse sábado (4) dentro de uma adega localizada às margens da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. O duplo homicídio aconteceu por volta das 23h e está sendo investigado pela Polícia Civil.
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O crime foi registrado por testemunhas em vídeo. As imagens mostram o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta. Um dos ocupantes desce, entra no estabelecimento e efetua disparos contra as vítimas. Logo após os tiros, ele retorna à garupa da moto e foge com o comparsa.
As vítimas, que ainda não haviam sido identificadas até a publicação desta reportagem, morreram no local antes da chegada do socorro.
Atendimento e investigação
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos de praxe.
A investigação está sob responsabilidade do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Ubatuba, que trabalha para identificar os autores, esclarecer a motivação do crime e localizar os suspeitos.
Até o fechamento desta matéria, a identidade das vítimas não havia sido divulgada oficialmente, e ninguém havia sido preso.