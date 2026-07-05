05 de julho de 2026
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DUPLO HOMICÍDIO

Dois homens são mortos em adega de Ubatuba; polícia caça autores

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Duplo homicídio aconteceu por volta das 23h
Duplo homicídio aconteceu por volta das 23h

Dois homens foram assassinados a tiros na noite desse sábado (4) dentro de uma adega localizada às margens da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. O duplo homicídio aconteceu por volta das 23h e está sendo investigado pela Polícia Civil.

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O crime foi registrado por testemunhas em vídeo. As imagens mostram o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta. Um dos ocupantes desce, entra no estabelecimento e efetua disparos contra as vítimas. Logo após os tiros, ele retorna à garupa da moto e foge com o comparsa.

As vítimas, que ainda não haviam sido identificadas até a publicação desta reportagem, morreram no local antes da chegada do socorro.

Atendimento e investigação

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Militar Rodoviária, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos de praxe.

A investigação está sob responsabilidade do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Ubatuba, que trabalha para identificar os autores, esclarecer a motivação do crime e localizar os suspeitos.

Até o fechamento desta matéria, a identidade das vítimas não havia sido divulgada oficialmente, e ninguém havia sido preso.

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