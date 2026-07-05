Dois homens foram assassinados a tiros na noite desse sábado (4) dentro de uma adega localizada às margens da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. O duplo homicídio aconteceu por volta das 23h e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime foi registrado por testemunhas em vídeo. As imagens mostram o momento em que dois homens chegam ao local em uma motocicleta. Um dos ocupantes desce, entra no estabelecimento e efetua disparos contra as vítimas. Logo após os tiros, ele retorna à garupa da moto e foge com o comparsa.