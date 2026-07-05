05 de julho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Drogas apreendidas pela GCM em Cruzeiro
Drogas apreendidas pela GCM em Cruzeiro

Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na manhã de sábado (4), na praça Dr. Antero Neves Arantes, região central de Cruzeiro. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) com apoio do COI (Centro de Operações Integradas), após uma denúncia anônima.

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Segundo a GCM, as equipes receberam informações de que dois jovens estariam comercializando drogas no local e que os entorpecentes estavam embalados individualmente para a venda. Com as características dos suspeitos, os guardas seguiram até a praça para averiguar a denúncia.

Ao notarem a chegada das viaturas, os adolescentes tentaram se desfazer do material ilícito, mas foram abordados pelos agentes. Durante a revista, os guardas localizaram uma quantidade de drogas fracionadas e prontas para comercialização, reforçando a suspeita de tráfico.

Os dois adolescentes foram conduzidos ao Plantão Policial de Cruzeiro juntamente com os entorpecentes apreendidos. A autoridade policial ratificou o flagrante, determinou a apreensão das drogas e manteve os adolescentes à disposição da Justiça.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, os jovens deverão ser encaminhados à Fundação Casa, onde ficarão sujeitos às medidas socioeducativas previstas pela legislação.

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