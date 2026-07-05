Dois adolescentes foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na manhã de sábado (4), na praça Dr. Antero Neves Arantes, região central de Cruzeiro. A ação foi realizada pela GCM (Guarda Civil Municipal) com apoio do COI (Centro de Operações Integradas), após uma denúncia anônima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a GCM, as equipes receberam informações de que dois jovens estariam comercializando drogas no local e que os entorpecentes estavam embalados individualmente para a venda. Com as características dos suspeitos, os guardas seguiram até a praça para averiguar a denúncia.