06 de julho de 2026
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MONITORAMENTO

VEJA VÍDEO: Câmera flagra furto de moto na zona sul de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Cedido por munícipe
Furto de moto é gravado por câmeras de segurança no Campo dos Alemães
Furto de moto é gravado por câmeras de segurança no Campo dos Alemães

Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que a moto de uma mulher foi furtada na última sexta-feira (3), em São José dos Campos.

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O furto ocorreu às 20h21, em frente a uma drogaria na rua Dom Pedro 2, conhecida como rua Doze, no bairro Campo dos Alemães.

As imagens mostram dois suspeitos chegando em outra motocicleta; o garupa desce, se aproxima do veículo estacionado e o leva, empurrando até poder pilotá-lo.

A motocicleta é uma Honda CG 160 Fan, modelo 2023.

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