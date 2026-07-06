Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o momento exato em que a moto de uma mulher foi furtada na última sexta-feira (3), em São José dos Campos.

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O furto ocorreu às 20h21, em frente a uma drogaria na rua Dom Pedro 2, conhecida como rua Doze, no bairro Campo dos Alemães.