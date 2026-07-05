O domingo (5) começou com frio intenso em diversas regiões do estado de São Paulo, como no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.
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De acordo com a Defesa Civil estadual, a madrugada foi marcada por temperaturas baixas, sensação térmica reduzida e formação de nevoeiro e neblina, principalmente no litoral e na faixa leste paulista.
A menor temperatura registrada no estado foi em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde os termômetros marcaram 8,4°C, conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Ao longo da manhã, a tendência é que a neblina se dissipe gradualmente com o aquecimento provocado pelo sol. A previsão indica tempo firme durante todo o dia, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva na maior parte do território paulista.
Temperaturas sobem à tarde
Apesar do amanhecer gelado, as temperaturas sobem rapidamente durante a tarde. No norte e noroeste do estado, os termômetros podem atingir entre 34°C e 37°C, enquanto no centro-oeste as máximas variam de 30°C a 34°C.
Já na faixa leste, que inclui a Região Metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, as temperaturas permanecem mais amenas, entre 22°C e 28°C, devido à influência da circulação marítima.
As mínimas previstas variam entre 10°C e 16°C nas regiões sul e leste, entre 14°C e 18°C na área central e entre 18°C e 22°C no norte e noroeste do estado.
A umidade relativa do ar deve ficar entre 30% e 45% no norte, noroeste e oeste paulista, exigindo atenção com a hidratação e os cuidados com a saúde. Na faixa central, os índices variam entre 45% e 60%, enquanto no litoral e no leste permanecem acima de 60%, podendo ultrapassar 80% em áreas próximas à costa.
A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe os alertas meteorológicos e mantenha os cuidados tanto com o frio das primeiras horas do dia quanto com o tempo seco previsto para o interior paulista.