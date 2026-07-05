O domingo (5) começou com frio intenso em diversas regiões do estado de São Paulo, como no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

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De acordo com a Defesa Civil estadual, a madrugada foi marcada por temperaturas baixas, sensação térmica reduzida e formação de nevoeiro e neblina, principalmente no litoral e na faixa leste paulista.