Uma ação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos apreendeu 7,960 quilos de drogas no bairro Jardim Pararangaba, na região leste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no sábado (4), por volta das 21h30, e também resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao todo, foram apreendidas 2.315 porções de drogas divididas em: