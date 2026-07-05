05 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Baep prende homem com quase 8 kg de drogas em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Baep apreendeu grande quantidade de drogas no bairro Jardim Pararangaba
Baep apreendeu grande quantidade de drogas no bairro Jardim Pararangaba

Uma ação do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São José dos Campos apreendeu 7,960 quilos de drogas no bairro Jardim Pararangaba, na região leste de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no sábado (4), por volta das 21h30, e também resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes.

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Ao todo, foram apreendidas 2.315 porções de drogas divididas em:

  • 764 invólucros de maconha
  • 502 pinos de cocaína
  • 420 invólucros de skunk
  • 413 invólucros de dry
  • 122 pedras de crack
  • 91 vidros de lança-perfume
  • três invólucros de LSD

Além das drogas, foram apreendidos apetrecho para acondicionamento dos entorpecentes e R$ 40 em espécie.

O responsável foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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