05 de julho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

Procurado por furto, roubo e porte ilegal de arma é preso em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça por furto, roubo e porte ilegal de arma foi localizado e preso no bairro Jardim São José 2, em São José dos Campos.

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A prisão ocorreu no sábado (4) durante abordagem de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que constataram dois mandados de prisão em aberto expedidos contra o suspeito.

Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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