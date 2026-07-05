Um homem procurado pela Justiça por furto, roubo e porte ilegal de arma foi localizado e preso no bairro Jardim São José 2, em São José dos Campos.
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A prisão ocorreu no sábado (4) durante abordagem de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que constataram dois mandados de prisão em aberto expedidos contra o suspeito.
Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.