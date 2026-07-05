Um motociclista morreu na noite de sábado (4) após uma colisão frontal com uma caminhonete Volkswagen Amarok na rodovia SPI-117/060, em Taubaté. O acidente foi registrado por volta das 20h51, na alça de acesso à rodovia Presidente Dutra, e mobilizou equipes de resgate, do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Científica.
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De acordo com as informações apuradas no local, o condutor de uma Honda CG 150 trafegava pela alça de acesso quando entrou no contrafluxo da via. No sentido contrário, seguia uma caminhonete Amarok, cujo motorista não teve tempo suficiente para desviar, ocorrendo a colisão frontal.
Equipes de resgate chegaram ao local poucos minutos após o acidente, às 20h55. Além da unidade de resgate, o atendimento contou com ambulância, guincho e viatura de inspeção do DER. Às 22h10, a Polícia Militar Rodoviária acionou a Polícia Científica para realizar a perícia.
O motociclista morreu no local. Os quatro ocupantes da caminhonete não sofreram ferimentos.
Por causa do acidente, a alça de acesso à Via Dutra, no sentido sul, permaneceu parcialmente interditada entre 20h51 de sábado e 1h55 deste domingo (5), para atendimento da ocorrência, realização da perícia e remoção dos veículos.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.