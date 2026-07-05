Um homem foi preso na manhã de sábado (4) por tentativa de feminicídio e resistência à prisão no bairro Jardim Uirá, na região sudeste de São José dos Campos. A vítima, uma mulher de 51 anos, foi atacada com golpes de faca e precisou de atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 9h40, após equipes serem acionadas pelo telefone 190 para atender um caso de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a mulher em frente à residência, recebendo os primeiros socorros da equipe médica.