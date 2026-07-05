A avenida Castelo Branco, uma das vias de entrada e saída de Jacareí, recebe bloqueio para a realização de obras de melhoria asfáltica. Segundo a Prefeitura de Jacareí, os trabalhos começaram no sábado (4). A via segue com interdição parcial neste domingo (5). A previsão de conclusão é na segunda-feira (6), por volta das 17h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A escolha das datas e horários para os ajustes na pavimentação considerou o grande fluxo no local nos dias úteis.