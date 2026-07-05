05 de julho de 2026
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MELHORIAS VIÁRIAS

Avenida Castelo Branco em sofre interdição parcial em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMJ
Avenida Castelo Branco recebe melhoria na pavimentação asfáltica
Avenida Castelo Branco recebe melhoria na pavimentação asfáltica

A avenida Castelo Branco, uma das vias de entrada e saída de Jacareí, recebe bloqueio para a realização de obras de melhoria asfáltica. Segundo a Prefeitura de Jacareí, os trabalhos começaram no sábado (4). A via segue com interdição parcial neste domingo (5). A previsão de conclusão é na segunda-feira (6), por volta das 17h.

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A escolha das datas e horários para os ajustes na pavimentação considerou o grande fluxo no local nos dias úteis.

O bloqueio afeta ambos os sentidos da via, mas apenas uma faixa permanece interditada. A faixa 1 continua livre, operando normalmente para o fluxo de veículos.

Motoristas devem redobrar atenção à sinalização. Equipes de mobilidade estarão presentes no local para prestar apoio durante toda a obra.

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