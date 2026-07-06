São José dos Campos tem 265 vagas de emprego disponíveis para quem tem ensino fundamental e ensino médio. As oportunidades são oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e as inscrições são gratuitas.
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As áreas de Atendimento e Alimentação concentram o maior número de vagas, com 190 postos para operador de teleatendimento ativo/telemarketing (com ou sem experiência) voltados a quem tem ensino médio completo. Outro destaque são seis vagas para jardineiro/auxiliar de jardinagem com ensino fundamental completo.
Há diversas oportunidades em diferentes áreas de atuação, como limpeza, cozinha, vendas e obras. Clique aqui para conferir a lista completa.
Interessados devem comparecer ao PAT na Praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos, portando documentos pessoais. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (ou até a última senha).