Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra a grade de proteção de uma loja na avenida João Marson, na Vila Industrial, região leste de São José dos Campos.

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O acidente ocorreu no sábado (4), por volta das 23h30. De acordo com informações preliminares, o carro estava ocupado por um casal de idosos e uma criança, sendo que a mulher precisou de atendimento médico e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal.